Жители двух районов в Кемерове останутся без горячей воды

По информации Сибирской генерирующей компании (СГК), с 19 июля по 1 августа горячее водоснабжение будет недоступно для части кемеровчан, проживающих в Центральном и Заводском районах города.

– Финальный этап проверки трубопроводов СГК на прочность и плотность будет проходить в Кемерове в течение двух недель: с 19 июля по 1 августа включительно, – сообщили в пресс-службе компании.

Под отключение в Центральном районе попали: пр. Кузнецкий (четная сторона) от реки Томь до пр. Советский, пр. Советский (нечетная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская), ул. Ноградская (нечетная сторона до ул. 50 лет Октября), ул. 50 лет Октября (нечетная сторона от ул. Ноградская до ул. Васильева), ул Васильева (нечетная сторона до ул. Коломейцева), ул. Коломейцева (четная сторона от ул. Васильева до пр. Советский), пр. Советский (нечетная сторона до реки Искитимка), кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14 (кроме ул. Ноградская, 13), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 52 и здание администрации правительства Кузбасса на пр. Советский, 62.

В Заводском районе воды не будет в домах по адресам: пр. Кузнецкий (нечетная сторона) от ул. Коммунистическая до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная сторона) от пр. Кузнецкого до реки Искитимка, пр. Кузнецкий (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Автозаводская, река Искитимка от ул. Автозаводская до пр. Ленина, кварталы Заводского района: кв. 21, 21а, 24, 32, 33, 34а, 51, 52, 53, 54.