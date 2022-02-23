Жители Донбасса получат гуманитарную помощь от кузбасских властей

Глава Кузбасса Сергей Цивилев распорядился оказать гуманитарную помощь жителям Донбасса, чтобы обеспечить граждан в трудной жизненной ситуации всем необходимым.

– Кузбасс готов оказать помощь и поддержку жителям ДНР и ЛНР, которые оказались в сложных условиях, – следует из сообщения в Telegram-канале "Цивилев.Live".

Отмечается, что региональное отделение "Единой России" уже приступило к сбору вещей для отправки в пункты временного размещения жителям ЛНР и ДНР.

Кроме того, в правительстве призвали кузбассовцев делать добровольные денежные пожертвования.