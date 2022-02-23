Жители Донбасса получат гуманитарную помощь от кузбасских властей

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Беженцы из Донбасса могут рассчитывать на гуманитарную помощь от правительства Кемеровской области. Об этом заявил губернатор шахтерского края Сергей Цивилев.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев распорядился оказать гуманитарную помощь жителям Донбасса, чтобы обеспечить граждан в трудной жизненной ситуации всем необходимым.

– Кузбасс готов оказать помощь и поддержку жителям ДНР и ЛНР, которые оказались в сложных условиях, – следует из сообщения в Telegram-канале "Цивилев.Live".

Отмечается, что региональное отделение "Единой России" уже приступило к сбору вещей для отправки в пункты временного размещения жителям ЛНР и ДНР.


Кроме того, в правительстве призвали кузбассовцев делать добровольные денежные пожертвования.

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