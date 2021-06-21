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Жители домов на трех улицах в Кемерове на время лишились горячей воды

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Горячее водоснабжение отключили в некоторых домах Центрального района кузбасской столицы.

Об отключениях, наступивших в понедельник, 21 июня, ранее стало известно из соответствующей публикации, размещенной на сайте Кемеровской службы спасения. Новость с информацией об этом публиковалась на нашем сайте. Обусловлено же отключение плановыми ремонтными работами на котельной №26.


Тогда же сообщалось и о дате, в которую горячая вода вновь вернется в краны горожан, проживающих в домах под № 47, 49, 51, 51А и 52 по улице Гагарина и в доме, расположенном на улице Гвардейской, 60.


Однако, как стало известно из публикации VSE42.Ru, отключения произошло еще в одном доме. Находится он на улице Соборной в здании под № 14А.

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