Жители домов на трех улицах в Кемерове на время лишились горячей воды

Об отключениях, наступивших в понедельник, 21 июня, ранее стало известно из соответствующей публикации, размещенной на сайте Кемеровской службы спасения. Новость с информацией об этом публиковалась на нашем сайте. Обусловлено же отключение плановыми ремонтными работами на котельной №26.

Тогда же сообщалось и о дате, в которую горячая вода вновь вернется в краны горожан, проживающих в домах под № 47, 49, 51, 51А и 52 по улице Гагарина и в доме, расположенном на улице Гвардейской, 60.

Однако, как стало известно из публикации VSE42.Ru, отключения произошло еще в одном доме. Находится он на улице Соборной в здании под № 14А.