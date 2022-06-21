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Жители дома в Новокузнецке эвакуировались из-за возгорания

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В Орджоникидзевском районе южной столицы Кузбасса произошел пожар.

Сигнал о возгорании, возникшем в одном из муниципальных домов на улице Дузенко в Новокузнецке, поступил накануне, 20 июня, в 15:22. На место выдвинулись 13 человек и пять единиц техники. Когда огнеборцы прибыли на место, из окна на третьем этаже шел дым, рассказали корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.


Самостоятельно успели эвакуироваться десять человек. Возгорание удалось ликвидировать в 15:39. От огня пострадали стены кладовой комнаты, мебель, техника. Кроме того, обгорели стены в коридоре.


По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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