Жители дома в Новокузнецке эвакуировались из-за возгорания

Сигнал о возгорании, возникшем в одном из муниципальных домов на улице Дузенко в Новокузнецке, поступил накануне, 20 июня, в 15:22. На место выдвинулись 13 человек и пять единиц техники. Когда огнеборцы прибыли на место, из окна на третьем этаже шел дым, рассказали корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Самостоятельно успели эвакуироваться десять человек. Возгорание удалось ликвидировать в 15:39. От огня пострадали стены кладовой комнаты, мебель, техника. Кроме того, обгорели стены в коридоре.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.