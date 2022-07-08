Жители четырех кемеровских районов лишатся горячей воды с понедельника

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В столице Кузбасса с началом новой рабочей недели горячая вода исчезнет у жителей четырех районов города. Людям придется мириться с неудобствами на протяжении двух недель.

В предстоящий понедельник, 11 июля, в столице Кузбасса начнется очередной этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. Специалисты напомнили гражданам, что отключение продлится 14 дней, а подача горячей воды возобновится 24 июля

Для чего это делаем? Потому что опрессовка труб повышенным давлением – самая эффективная на сегодняшний день процедура проверки теплосетей и запорной арматуры на потенциально аварийные участки и скрытые дефекты. Давление подается на 25% выше рабочего, а температура воды около 40 градусов, – сказали в СГК.

Отмечается, что все работы будут проводиться под пристальным вниманием специалистов. Без горячей воды останутся жители сразу четырех районов: Кировского, Ленинского, Заводского и Центрального.

Да!
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