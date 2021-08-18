Жители более 7 000 домов в Новокузнецке лишатся воды на выходных

Согласно плановым работам на сетях ЖКХ в южной столице Кузбасса, и горячей и холодной воды лишаться жители Куйбышевского, Кузнецкого и части Центрального районов. На территории последнего в некоторых многоквартирных домах отключение произойдет только в помещениях до третьего или четвертого этажа.

Причиной временного прекращения подачи воды стала набивка сальниковых компенсаторов на улице Запорожская, 4. Работы продлятся с 00:00 21 августа по 03:00 22 августа.

В общей сложности плановое отключение коснется 1 397 многоквартирных домов, 6 082 дома частного сектора, а также 164 объектов социального значения.