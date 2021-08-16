Жители более 1 000 домов в Новокузнецке лишились воды

Как сообщается, подача холодной воды прервалась из-за отключения насосных станций ВНС-505, 506, 510 в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. В результате без воды остались жители 1 039 домов по следующим адресам:
- ул. Автодорожная,
- пер. Актюбинский,
- ул. Белогорская,
- пер. Белогорский,
- ул. Белоярская,
- пер. Винницкий,
- ул. Донбасская,
- пер. Житомирский,
- ул. Зеркальный,
- ул. Кавказская,
- пер. Каменогорский,
- ул. Колпашевская 1-15, 19,
- ул. Красноуральская,
- ул. Куюкова 1-48(в.к), 50, 50а,
- пер. Могилевский,
- ул. Неапольская,
- пер. Неапольский,
- ул. Ногинская,
- ул. Односторонняя,
- пер. Откосный,
- ул. Перелесская,
- пер. Перелесский,
- ул. Плановая 3-33,
- пер. Плоскогорный,
- ул. Рощинская,
- пер. Сухумский,
- пер. Талгарский,
- ул. Терновая 1-30(в.к), 34-42,
- ул. Терсинская 2, 4, 5-10(в.к), 11, 14, 17-19, 23-57,
- пер. Торцевой,
- ул. Уссурийская,
- пер. Фастовский,
- ул. Холмовая,
- пер. Хребтовый,
- ул. Черемховская,
- пер. Черниговский.
Восстановление подачи воды продлится с 09:00 16 августа по 17:00 21 августа 2021 года. При это на ночь водоснабжение будет возобновляться. Об этом свидетельствуют данные ЕДДС города Новокузнецка.
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