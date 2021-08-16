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Жители более 1 000 домов в Новокузнецке лишились воды

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В южной столице Кузбасса с 16 августа жители более тысячи частных домов лишились воды на несколько дней.

Как сообщается, подача холодной воды прервалась из-за отключения насосных станций ВНС-505, 506, 510 в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. В результате без воды остались жители 1 039 домов по следующим адресам:

  • ул. Автодорожная,
  • пер. Актюбинский,
  • ул. Белогорская,
  • пер. Белогорский,
  • ул. Белоярская,
  • пер. Винницкий,
  • ул. Донбасская,
  • пер. Житомирский,
  • ул. Зеркальный,
  • ул. Кавказская,
  • пер. Каменогорский,
  • ул. Колпашевская 1-15, 19,
  • ул. Красноуральская,
  • ул. Куюкова 1-48(в.к), 50, 50а,
  • пер. Могилевский,
  • ул. Неапольская,
  • пер. Неапольский,
  • ул. Ногинская,
  • ул. Односторонняя,
  • пер. Откосный,
  • ул. Перелесская,
  • пер. Перелесский,
  • ул. Плановая 3-33,
  • пер. Плоскогорный,
  • ул. Рощинская,
  • пер. Сухумский,
  • пер. Талгарский,
  • ул. Терновая 1-30(в.к), 34-42,
  • ул. Терсинская 2, 4, 5-10(в.к), 11, 14, 17-19, 23-57,
  • пер. Торцевой,
  • ул. Уссурийская,
  • пер. Фастовский,
  • ул. Холмовая,
  • пер. Хребтовый,
  • ул. Черемховская,
  • пер. Черниговский.

Восстановление подачи воды продлится с 09:00 16 августа по 17:00 21 августа 2021 года. При это на ночь водоснабжение будет возобновляться. Об этом свидетельствуют данные ЕДДС города Новокузнецка.

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