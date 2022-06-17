Жители аварийного дома с гнилыми трубами пожаловались на ленивых коммунальщиков

На платформе "Кузбасс Онлайн" жители Березовского рассказали, что в доме №3, что по улице Андрея Лужбина есть серьезные проблемы, которые работники коммунальных служб предпочитают не решать, а игнорировать.

Так, со слов рассказчицы, за все время эксплуатации строения в подвали ни разу не проводился капитальный ремонт труб, что привело к тому, что сейчас они находятся в аварийном состоянии.

– За 42 года все трубы сгнили и находятся в аварийном состоянии. Также из-за трещин в фундаменте вся дождевая вода идет в подвал. Дом начинает проседать и уходить в сторону, – заявила она.

В ответ на обращение администратор сервиса указал, что все трубы будут заменены в июле этого года, а в ближайшее время ремонтники заделают трещины в фундаменте, чтобы вода перестала проникать в подвальное помещение.