Жители аварийного дома с гнилыми трубами пожаловались на ленивых коммунальщиков

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По словам автора жалобы, аварийный дом расположен в Березовском. Местная жительница указала, что из-за бездействия коммунальщиков граждане могут лишиться жилья, поскольку трубы в здании давно прогнили, а строение постепенно проседает, что приближает его к разрушению.

На платформе "Кузбасс Онлайн" жители Березовского рассказали, что в доме №3, что по улице Андрея Лужбина есть серьезные проблемы, которые работники коммунальных служб предпочитают не решать, а игнорировать.


Так, со слов рассказчицы, за все время эксплуатации строения в подвали ни разу не проводился капитальный ремонт труб, что привело к тому, что сейчас они находятся в аварийном состоянии.

– За 42 года все трубы сгнили и находятся в аварийном состоянии. Также из-за трещин в фундаменте вся дождевая вода идет в подвал. Дом начинает проседать и уходить в сторону, – заявила она.

В ответ на обращение администратор сервиса указал, что все трубы будут заменены в июле этого года, а в ближайшее время ремонтники заделают трещины в фундаменте, чтобы вода перестала проникать в подвальное помещение.

Фото: Кузбасс Онлайн

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