Жители 130 домов в Кемерове остались без воды из-за коммунальной аварии

Сегодня, 10 февраля, сотрудники мэрии Кемерова сообщили об аварии на водоводе в жилом районе Ягуновский. Сейчас специалисты занимаются устранением аварии, из-за чего для жителей улицы Кадровой, Проектной, Полесской, Лучистой, Мелиораторов, Морозной и Арктической будет временно прекращена подача холодной воды.

‒ Всего под отключением – 130 домов частного сектора. Подвоз холодной воды будет выполняться по заявкам жителей, ‒ говорится в официальном сообщении администрации города Кемерово.

Отмечается, что подача холодной воды в обозначенные дома будет прекращена ориентировочно до 20:00 часов.

Ранее редакция AVOKADO писала о потопе на оживленном проспекте в Кемерове.