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Жители 130 домов в Кемерове остались без воды из-за коммунальной аварии

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Власти кузбасской столицы сообщили о временном отключении холодной воды для жителей более ста частных домов в одном из районов города.

Сегодня, 10 февраля, сотрудники мэрии Кемерова сообщили об аварии на водоводе в жилом районе Ягуновский. Сейчас специалисты занимаются устранением аварии, из-за чего для жителей улицы Кадровой, Проектной, Полесской, Лучистой, Мелиораторов, Морозной и Арктической будет временно прекращена подача холодной воды.

‒ Всего под отключением – 130 домов частного сектора. Подвоз холодной воды будет выполняться по заявкам жителей, ‒ говорится в официальном сообщении администрации города Кемерово.

Отмечается, что подача холодной воды в обозначенные дома будет прекращена ориентировочно до 20:00 часов.


Ранее редакция AVOKADO писала о потопе на оживленном проспекте в Кемерове.

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