По сюжету, следователь Игорь Мухич после очередной "гениальной" выходки теряет место в правоохранительных органах. Зато перед ним открывается перспектива своего дела мечты – он открывает собственное детективное агентство. За помощью к сыщику обращается сплошь элита: от спортсменов и бизнесменов до политиков и музыкантов. А Мухич с присущей ему харизмой и весьма креативным методом гонзо-дедукции виртуозно раскрывает дела одно за другим. Не без помощи Кристины – персонального "Ватсона в юбке".



Главные роли в сериале сыграют Роман Попов и София Каштанова, также в кадре появятся Рина Гришина, Александр Дерепко, Сергей Штатнов и другие. В команде с Ильёй Куликовым работали режиссёр Алексей Зотов и креативный продюсер сезона Аня Мирохина.