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Жителей города Кемерово приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала "Детективное агентство Мухича"

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20 июня в 20:00 на телеканале ТНТ стартует новый сериал из вселенной "Полицейского с Рублёвки" – "Детективное агентство Мухича". Жителей города Кемерово приглашают на пред-показ сериала, где можно будет первыми увидеть премьеру до старта в эфире телеканала. Показ пройдет в летнем кинотеатре "Кузбасскино" 17 июня в 22:00. Попасть на сеанс в можно бесплатно, для этого нужно предварительно зарегистрироваться Бесплатный показ сериала "Детективное агентство Мухича" (timepad.ru). Количество мест ограничено, пройдите регистрацию заранее.

По сюжету, следователь Игорь Мухич после очередной "гениальной" выходки теряет место в правоохранительных органах. Зато перед ним открывается перспектива своего дела мечты – он открывает собственное детективное агентство. За помощью к сыщику обращается сплошь элита: от спортсменов и бизнесменов до политиков и музыкантов. А Мухич с присущей ему харизмой и весьма креативным методом гонзо-дедукции виртуозно раскрывает дела одно за другим. Не без помощи Кристины – персонального "Ватсона в юбке".


Главные роли в сериале сыграют Роман Попов и София Каштанова, также в кадре появятся Рина Гришина, Александр Дерепко, Сергей Штатнов и другие. В команде с Ильёй Куликовым работали режиссёр Алексей Зотов и креативный продюсер сезона Аня Мирохина.

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