Жителей частного сектора в Кемерове ожидает массовое изъятие домов

Сегодня, 16 декабря, в электронном бюллетене администрации города Кемерово опубликовано постановление, подписанное градоначальником Ильей Середюком. Согласно документу, власти изымут дома в частном секторе Кемерова для муниципальных нужд.

В большинстве своем отнимаемые жилплощади и земельные участки расположены на улице Сибиряков-Гвардейцев. Кроме того, изымут некоторые дома на улице Краснофлотской, Крутой, Соборной, Фрунзе, Сибирской, Кирчанова, Суховской, Кавалерийской и Литейной. В общей сложности будут отданы для муниципальных нужд 64 жилых и нежилых помещения и находящиеся под ними участки, сообщается в документе.

Отмечается, что данные меры осуществляются целях строительства линейных объектов. Комиссия проведет оценку недвижимости в течение десяти дней и направит владельцам соответствующие соглашения.