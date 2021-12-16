Жителей частного сектора в Кемерове ожидает массовое изъятие домов

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Власти столицы Кузбасса заберут частные дома у некоторых жителей города.

Сегодня, 16 декабря, в электронном бюллетене администрации города Кемерово опубликовано постановление, подписанное градоначальником Ильей Середюком. Согласно документу, власти изымут дома в частном секторе Кемерова для муниципальных нужд.


В большинстве своем отнимаемые жилплощади и земельные участки расположены на улице Сибиряков-Гвардейцев. Кроме того, изымут некоторые дома на улице Краснофлотской, Крутой, Соборной, Фрунзе, Сибирской, Кирчанова, Суховской, Кавалерийской и Литейной. В общей сложности будут отданы для муниципальных нужд 64 жилых и нежилых помещения и находящиеся под ними участки, сообщается в документе.


Отмечается, что данные меры осуществляются целях строительства линейных объектов. Комиссия проведет оценку недвижимости в течение десяти дней и направит владельцам соответствующие соглашения.

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