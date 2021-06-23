Житель Свердловской области застрелил знакомого на охоте

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Жителя Свердловской области следователи обвинили в случайном убийстве своего знакомого во время незаконной охоты.

Согласно версии следователей, 24-летний гражданин со своим приятелем - 32-летним жителем города Арамили - 17 июня 2021 года охотились в лесу Сысертского района Свердловской области, хотя и осознавали, что действуют незаконно, поскольку сейчас охота запрещена.


Мужчины желали убить лося и разделились. Увидев животное, один из них стал стрелять в добычу, однако попал не только в нее, но и в своего знакомого. Пострадавший от полученного ранения скончался на месте.


Возбуждено уголовное дело против стрелявшего по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время, для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

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