Житель Свердловской области застрелил знакомого на охоте

Согласно версии следователей, 24-летний гражданин со своим приятелем - 32-летним жителем города Арамили - 17 июня 2021 года охотились в лесу Сысертского района Свердловской области, хотя и осознавали, что действуют незаконно, поскольку сейчас охота запрещена.

Мужчины желали убить лося и разделились. Увидев животное, один из них стал стрелять в добычу, однако попал не только в нее, но и в своего знакомого. Пострадавший от полученного ранения скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело против стрелявшего по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время, для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.