Житель Подмосковья попал под арест за маты в кемеровском аэропорту

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Стражи закона рассказали подробности о судьбе мужчины, который, со слов пассажиров самолета "Кемерово-Москва", устроил дебош на борту, после чего был выведен на улицу.

По данным полицейских, буйным пассажиром авиарейса "Кемерово-Москва" оказался 45-летний житель Московской области. Так, в ходе выяснения обстоятельств удалось установить, что он по ошибке занял чужое место на борту, а когда его попросили пересесть, то отказал собеседнику и обругал бранью экипаж, а также всех пассажиров.


После сквернословия гражданина сняли с рельса и доставили в дежурную часть. Из-за инцидента авиалайнер не смог во время покинуть аэропорт и на пол часа отбился от графика.


Стоит отметить, что со слов очевидцев, гражданин был сильно пьян, но признаков употребления алкоголя специалисты у задержанного не выявили. За нарушение порядка суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Агрессор получил 10 суток административного ареста в кемеровском спецприемнике.


Также на него составлен протокол по 6 статьи 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".

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