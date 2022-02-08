Житель Новокузнецка приобрел в сетевом магазине червивые конфеты

В социальных сетях пользователь из Новокузнецка опубликовал видео, на котором видно, как в конфете ползают червяки.
– Вот такие конфеты купили в Мария-ра на ул. Павловского, 3 <...>, – прокомментировал автор кадры.
Пост собрал множество реакций подписчиков. Многие пошутили на эту тему, добавив, что так сладость будет натуральнее.
– Если есть червяк, значит натуральный продукт! – добавил пользователь.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
Недавно жительница Кузбасса обнаружила "сюрприз" в купленном фаршированном перце.
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