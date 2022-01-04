Житель Мурманска ради заработка поджег иномарку в кемеровском дворе

К кемеровским правоохранителям обратился 19-летний горожанин, сообщив, что ночью загорелся принадлежащий ему автомобиль Kia Rio.
Было установлено, что причиной возгорания является поджог. Полицейские задержали предполагаемого подозреваемого, которым оказался 29-летний житель Мурманска. Он пошел на преступление ради 70 000 рублей.
– Специально для этого подозреваемый прилетел в Кемеровскую область, ночью приехал на указанный адрес, и, осмотрев заказную иномарку, поджег ее и скрылся. – рассказали в ГУ МВД Кузбасса.
Известно о возбуждении уголовного дела в отношении мурманчанина по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание по статье предполагает пять лет лишения свободы.
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