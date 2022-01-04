Житель Мурманска ради заработка поджег иномарку в кемеровском дворе

0
Фото:  

Житель Мурманска в ночное время совершил поджог соседской машины по заказу. Теперь злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

К кемеровским правоохранителям обратился 19-летний горожанин, сообщив, что ночью загорелся принадлежащий ему автомобиль Kia Rio.


Было установлено, что причиной возгорания является поджог. Полицейские задержали предполагаемого подозреваемого, которым оказался 29-летний житель Мурманска. Он пошел на преступление ради 70 000 рублей.

Специально для этого подозреваемый прилетел в Кемеровскую область, ночью приехал на указанный адрес, и, осмотрев заказную иномарку, поджег ее и скрылся. рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

Известно о возбуждении уголовного дела в отношении мурманчанина по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание по статье предполагает пять лет лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32319

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined