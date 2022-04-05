Житель кузбасского села попал в огненную ловушку

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Накануне вечером в кузбасском поселке огонь охватил жилой дом, на тушение которого выезжали сразу 10 пожарных. В результате инцидента в больницу попал один человек. Все подробности произошедшего журналисту AVOKADO раскрыли в ГУ МЧС по Кузбассу.

Сигнал о возгорании в частном жилом доме в новокузнецком поселке Кузедеево поступил борцам с огнем накануне вечером в 21:42 по местному времени. После звонка на место незамедлительно выехали 10 человек на трех автоцистернах.


На момент прибытия пожарных крыша строения горела открытым пламенем, а из окон вырывался густой черный дым. В ведомстве уточнили, что помощь спасателей потребовалась одному человеку, который был вынесен из жилища наружу, а после передан в руки медиков. К слову, до прибытия бригады самостоятельно эвакуировался из опасности еще один гражданин.

В результате на 50 "квадратах" сгорели стены внутри и снаружи, также огонь полностью уничтожил крышу здания. Общая площадь пожара составила 96 "квадратов"– рассказала AVOKADO собеседница из ГУ МЧС.

Причина связана с неосторожным обращением с огнем. Полностью ликвидировать возгорание удалось под ночь в 22:16.

Да!
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