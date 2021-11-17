Житель кузбасского города попал под суд за истязание 4-летнего ребенка

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Мужчина из Кемеровской области предстанет перед судом. Кузбассовца обвиняют в истязании собственного сына.

По версии следствия, в период с марта 2020 по март 2021 года, 29-летний житель Междуреченска систематически избивал 4-летнего сына ремнем и закрывал в комнате, запрещая выходить. Свои действия он объяснял воспитательным процессом. Мать малыша просила супруга прекратить опасные действия, однако мужчина считал, что только так сможет стать авторитетом для мальчика. Воспитатель детского сада заметила следы побоев на теле ребенка и сообщила об этом в полицию.


Злоумышленнику было предъявлено обвинение по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Дело направили в суд.


Мальчик был изъят из семьи и помещен в специализированное учреждение. Сейчас рассматривается вопрос о лишении родительских прав не только отца, но и матери потерпевшего.

Да!
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