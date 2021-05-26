Житель кузбасского города нашел зуб мамонта

Необычный предмет горожанин обнаружил в Тайге. Как впоследствии выяснилось, находка является зубом млекопитающего из древности, а именно – мамонта. Определить это удалось сотрудникам Музея археологии, этнографии и экологии Сибири Кемеровского госуниверситета. Туда его направили работники местного исторического музея.

Также было установлено, что зуб является жевательным, на нем присутствуют многочисленные тонкие пластины, которые приспособлены для пережевывания грубой растительной пищи.

- Всего в челюсти животного находились четыре подобных зуба, смена которых происходила до шести раз за его жизнь. Сохранность зуба фрагментарная, - отметили в администрации Тайгинского городского округа.

Кроме того, уточняется, что вид животных, представителю которого и принадлежит найденный зуб, населял всю северную Евразию и большую часть Северной Америки. Кости этих животных чаще всего находят в Восточной и Западной Сибири, включая Кузбасс.