Житель Кузбасса выставил на продажу удостоверение с автографом Жириновского

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Кемеровчанин устроил аукцион на автограф умершего Владимира Жириновского, полученном в конце 90-х.

Житель столицы Кузбасса в 1997 году работал электрослесарем в ЖЭКе в Анжеро-Судженске.


Тогда со своей агитационной программой в город приехал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Мужчина пробрался сквозь толпы и подал политику свое рабочее удостоверение для автографа. По словам автора объявления, под рукой больше ничего не нашлось.

–Если это удостоверение начальника, то не буду подписывать, а если рабочего человека, то подпишу, – процитировал слова Жириновского кузбассовец.

Теперь, после известия о смерти политического деятеля, горожанин решил устроить аукцион с его подписью. Предложения будут рассматриваться в течение месяца.

Фото: Avito

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