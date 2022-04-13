Житель Кузбасса выставил на продажу удостоверение с автографом Жириновского

Житель столицы Кузбасса в 1997 году работал электрослесарем в ЖЭКе в Анжеро-Судженске.

Тогда со своей агитационной программой в город приехал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Мужчина пробрался сквозь толпы и подал политику свое рабочее удостоверение для автографа. По словам автора объявления, под рукой больше ничего не нашлось.

–Если это удостоверение начальника, то не буду подписывать, а если рабочего человека, то подпишу, – процитировал слова Жириновского кузбассовец.

Теперь, после известия о смерти политического деятеля, горожанин решил устроить аукцион с его подписью. Предложения будут рассматриваться в течение месяца.