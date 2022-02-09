Житель Кузбасса угрожал оружием сотрудникам и пассажирам на ж/д станции

Пьяный кузбассовец в сентябре 2021 года пришел на одну из железнодоржных станций Алтайского края и начал угрожать ружьем сотрудникам и пассажирам .

Женщины, находящиеся внутри здания, от испуга побежали в сторону перрона железнодорожного вокзала. Однако мужчина начал их догонять и требовать остановиться, направляя оружие в их сторону.

Ситуацию спасли три несовершеннолетних мальчика, которые вышли с вокзала на шум и призвали на помощь полицейских. Хулиган также направил автомат на малолетних и передернул затвор, однако не успел выстрелить. Сотрудники правоохранительных органов, применив силу, задержали гостя региона.

– Согласно заключению эксперта, использованный обвиняемым предмет является электропневматическим автоматом модели EL «АКС-74» и к огнестрельному оружию не относится. Однако внешне не отличим от реального огнестрельного оружия, – передает управление на транспорте МВД России по СФО.

В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ему грозит до семи лет лишения свободы.