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Житель Кузбасса угрожал оружием сотрудникам и пассажирам на ж/д станции

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На Алтае полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Кемеровской области за хулиганство на ж/д станции.

Пьяный кузбассовец в сентябре 2021 года пришел на одну из железнодоржных станций Алтайского края и начал угрожать ружьем сотрудникам и пассажирам .


Женщины, находящиеся внутри здания, от испуга побежали в сторону перрона железнодорожного вокзала. Однако мужчина начал их догонять и требовать остановиться, направляя оружие в их сторону.


Ситуацию спасли три несовершеннолетних мальчика, которые вышли с вокзала на шум и призвали на помощь полицейских. Хулиган также направил автомат на малолетних и передернул затвор, однако не успел выстрелить. Сотрудники правоохранительных органов, применив силу, задержали гостя региона.

– Согласно заключению эксперта, использованный обвиняемым предмет является электропневматическим автоматом модели EL «АКС-74» и к огнестрельному оружию не относится. Однако внешне не отличим от реального огнестрельного оружия, – передает управление на транспорте МВД России по СФО.

В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: управление на транспорте МВД России по СФО

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