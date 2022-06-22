Житель Кузбасса пожаловался на грязную воду из-под крана

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Житель Кемеровской области возмутился тем, что впервые с его переезда в регион в его дом просочилась очень грязная вода.

В Сети интернет-пользователь пожаловался, что из под крана в Кузбассе потекла грязная вода. Причем ее качество смутило местного жителя на столько, что он сказал, якобы за год проживания в регионе никогда не сталкивался с подобной ситуацией.

Год живу в Кузбассе, впервые вижу такую мутную и грязную воду из под крана, это у вас тут нормально? задался вопросом возмущенный рассказчик.

Судя по прикрепленному кадру, проточная вода по неизвестным причинам приобрела ярко-оранжевый оттенок. В свою очередь в комментариях под публикацией подписчики сообщества во "ВКонтакте" заявили, что по улице Ленинской, 2в в поселке Яшкино и вовсе течет вода с грязью, а вот в теплую погоду специалисты вообще ее перекрывают.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города пожаловались на "персиковый сок", который бежал у них из-под крана.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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