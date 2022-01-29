Житель Кузбасса пойдет под суд за хранение и распространение наркотиков

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Анжеро-Судженец стал фигурантом уголовного дела по статье за «Незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Правоохранительные органы Анжеро-Судженска узнали о том, что по городу распространяются наркотические средства. Полицейские задержали злоумышленника.

— Сотрудники полиции обнаружили и изъяли электронные весы, фольгированные отрезы и спичечный коробок с семью свертками, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета, — сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Подозреваемым оказался 53-летний местный житель. При нем было обнаружен героин общей массой около 0,1 грамма.


Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.



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