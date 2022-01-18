56-летний местный житель, находясь в утреннее время в круглосуточном магазине, хотел приобрести алкоголь и расплатиться поддельной купюрой размером в пять тысяч рублей.

— Заметив подлог, работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Стражи правопорядка задержали мужчину для выяснения обстоятельств, — сообщает Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области

Теперь дело злоумышленника, который ранее привлекался к ответственности, рассмотрят сотрудники органов внутренних дел.