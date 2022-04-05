Житель Кузбасса получил крупный штраф за оборот спирта

Правоохранительные органы получили информацию о мариинце, который причастен к незаконному обороту спирта.

Информацию сразу стали проверять и в результате задержали автомобиль "Ниссан Альмера". Водителем оказался 53-летний житель мариинского поселка Лебяжий. В машине у него было обнаружено около 600 литров спирта. Документов у владельца не оказалось.

– Водитель пояснил, что несколько часов назад приобрел данную продукцию у дальнобойщика на автозаправочной станции, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Как отметило следствие, жидкость мужчина купил для личного пользования. В связи с чем стал фигурантом уголовного дела за "незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Суд назначил ему штраф 400 000 рублей и обязал уничтожить жидкость.