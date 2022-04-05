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Житель Кузбасса получил крупный штраф за оборот спирта

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Мариинец заплатит 400 000 рублей за хранение 600 литров спирта неизвестного происхождения.

Правоохранительные органы получили информацию о мариинце, который причастен к незаконному обороту спирта.


Информацию сразу стали проверять и в результате задержали автомобиль "Ниссан Альмера". Водителем оказался 53-летний житель мариинского поселка Лебяжий. В машине у него было обнаружено около 600 литров спирта. Документов у владельца не оказалось.

– Водитель пояснил, что несколько часов назад приобрел данную продукцию у дальнобойщика на автозаправочной станции, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Как отметило следствие, жидкость мужчина купил для личного пользования. В связи с чем стал фигурантом уголовного дела за "незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".


Суд назначил ему штраф 400 000 рублей и обязал уничтожить жидкость.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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