Житель Кузбасса несколько часов совершал 118 переводов денег мошенникам

К правоохранителям обратился 47-летний житель Кисилевска, который заявил, что обманным путем у него похитили более 1,5 миллиона рублей. Мужчина пояснил, что ранее крупную сумму денег он взял в кредит ради совершения покупки, а после ему на телефон поступил звонок от человека, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Незнакомец сообщил о том, что деньги кузбассовца находятся в опасности и их необходимо перевести на безопасный счет. Доверившись собеседнику, мужчина принял решение спасти свои сбережения.

В последующие несколько часов потерпевший совершил 118 переводов на счета, которые по телефону ему указал "сотрудник банка". Когда в общей сложности более 1,5 миллиона рублей были отправлены, мужчина решил уточнить порядок возвращения своих средств, однако номер, с которого ему поступали звонки, оказался недоступен. Тогда кузбассовец обратился в полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", которая предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, передает ГУ МВД по Кузбассу.