Житель Кузбасса накопил более 50 штрафов ГИБДД

Беловчанин накопил 51 штраф за нарушения на дорогах.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области в отношении местного жителя наложило запрет на регистрационное действие автомобиля за неуплату штрафов ГИБДД общей суммой более 35 000 рублей. Мужчина был в курсе долгов, однако выплат с его стороны не поступило.

–Судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, – сообщает УФССП по Кузбассу.



В настоящее время мужчина оплатил задолженность в полном объеме.