Житель Кузбасса лишился 1,8 миллиона рублей после беседы со «службой безопасности банка»

К полицейским в областной столице Кузбасса обратился житель Кемеровского муниципального округа с заявлением о краже крупной суммы средств: неизвестные, представившиеся работниками банка, убедили мужчину перевести деньги на их «безопасный счет».

Произошло все после того, как к заявителю поступил звонок от неизвестного, который впоследствии представился сотрудником банка и рассказал о вымышленной хакерской атаке с последующим оформлением на него кредита, а после предложил ему «помощь».

- Собеседник настоятельно рекомендовал горожанину как можно скорее перевести все имеющиеся сбережения на «безопасный счет», а также подать «зеркальную» заявку на кредит в банке, чтобы опередить аферистов. Следуя инструкциям, потерпевший оформил в нескольких банках кредиты на общую сумму 1,8 млн рублей, после чего перевел денежные средства по указанным псевдосотрудником реквизитам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Мужчина совершил 11 переводов, а аферист заверил его в том, что деньги скоро вернутся обратно на его счет, однако этого не произошло.

По факту, описанному выше, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.