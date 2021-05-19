Житель Кузбасса краденными инструментами собирался построить дачу

О преступлении в местном магазине полицейским сообщил его директор. Он рассказал, что неизвестный из помещения вынес пневмогайковерт, полировочную машинку и торцевую пилу. Таким образом, общая стоимость краденного составила более 10 тысяч рублей. Правоохранители начали разбираться.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемого. Выяснилось, что к преступлению причастен уже ранее судимый 62-летний горожанин. Его задержали в собственном жилище. Там же и находилось краденное имущество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сам же мужчина, поясняя мотивы своего преступления, сообщил, что инструменты собирался использовать для строительства дачи. Однако теперь ему за деяние грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.

Уточняется, что все электроинструменты, которые были похищены в магазине, были возвращены законному владельцу.