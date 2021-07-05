Житель курортного поселка в Кузбассе попытался зарубить человека топором

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Уроженец Кемеровской области с топором напал на человека, который является сотрудником Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

По информации следствия, инцидент произошел на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай в ночь на 30 июня текущего года. 21-летний житель поселка Шерегеш вооружился топором, а затем напал на пограничника, который в это время находился на службе.


Злоумышленник нанес военнослужащему несколько ударов в область головы и тела, однако вскоре был задержан. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Ему была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.


Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье за посягательство на жизнь военнослужащего. В настоящее время он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

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