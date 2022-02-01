Житель Кемерова пожаловался на "разговорчивого" водителя маршрутки

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Кемеровчанин поделился кадрами из автобуса, водитель которого разговаривал по телефону.

Пользователь соцсетей выложил пост, в котором высказал недовольство работой одного из кемеровских водителей общественного транспорта.


На кадрах видно, как во время движения, работник оживленно ведет беседу по телефону.

Фото и видео собрали много комментариев. Мнения разделились. Одни вступили защиту нарушителя, вторые подметили, что такое поведение недопустимо.

— "А Вы не подумали, что ему мог позвонить диспетчер или другой водитель с этого маршрута хотел о чем то предупредить?" , " Какой телефон за рулем?!" — поспорили между собой подписчики.

Согласно КоАП РФ ст. 12.36.1. за данное нарушение положен административный штраф в размере 1 500 рублей.

Фото/ видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс


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