Пользователь соцсетей выложил пост, в котором высказал недовольство работой одного из кемеровских водителей общественного транспорта.
На кадрах видно, как во время движения, работник оживленно ведет беседу по телефону.
Фото и видео собрали много комментариев. Мнения разделились. Одни вступили защиту нарушителя, вторые подметили, что такое поведение недопустимо.
— "А Вы не подумали, что ему мог позвонить диспетчер или другой водитель с этого маршрута хотел о чем то предупредить?" , " Какой телефон за рулем?!" — поспорили между собой подписчики.
Согласно КоАП РФ ст. 12.36.1. за данное нарушение положен административный штраф в размере 1 500 рублей.
Фото/ видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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