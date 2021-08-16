Житель Кемерова обвинил неработающее предприятие в выбросе мешающих дыханию газов

Публикация мужчины появилась в одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кузбасса в соцсетях. В ней же говорится, что близ предприятия «Химпром» в течение пяти дней в районе 2:00 - 6:00 на улице в Центральном районе города автор наблюдал дымку, которая, по его словам, затрудняла дыхание.

При этом испарения, как отметил автор, затягивают целый район: дым доходит до улицы Стахановской, Красноармейской и до Кузнецкого проспекта. Витать в воздухе же испарения могут порядка нескольких часов, а идут выбросы, опираясь на наблюдения написал кемеровчанин, со стороны колонн, расположенных на улице 1-й Стахановской.

Как стало известно VSE42.Ru, обратившимся за комментарием по ситуации непосредственно к «Химпрому», предприятие с полмесяца не производило никаких выбросов, что связано с проведение на нем капремонта, длившегося с 31 июля по 15 августа. В указанный период времени промышленный объект «стоял».

Представитель компании предположила, что причиной появления дыма может выступать работа, ведущаяся на другом заводе. «Жечь что-то», как уточнила собеседница издания, могут и на территории ПАО «Азот» или же рядом с ним.

Напомним, что ранее стало известно, что власти примут экспериментальные меры для очистки новокузнецкого воздуха.