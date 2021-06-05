Житель Кемерова исчез после похода на рыбалку

Волонтеры поискогового отряда "Лиза Алерт" сообщили об исчезновении жителя Кемерова Петрова Андрея Юрьевича 1979 года рождения. Отмечается, что мужчина отправился на рыбалку 2 июня и больше не выходил на связь.

Представители отряда сообщили некоторые приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Отправляясь на ловлю рыбы, мужчина надел темно-зеленый камуфлированный костюм и черные кирзовые сапоги.

Всех, кому известно возможное местопребывание кемеровчанина, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.