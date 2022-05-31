Житель Алтайского края стал фигурантом дела после траты денег кузбассовца

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Житель Кемеровской области лишился более 100 000 рублей после того, как зашел в барнаульское кафе.

Житель Алтайского края пил спиртное в одном из заведений общепита в Барнауле, ожидая электричку. В какой-то момент мужчина заметил на барной стойке оставленный пассажиром кошелек. Злоумышленник, убедившись, что за ним не наблюдают, забрал чужое имущество себе. Обнаружив там более 100 000 рублей, он потратил большую часть на свои нужды, в том числе и на алкоголь. Владелец кошелька, 33-летний кузбассовец, заметил пропажу и обратился в полицию.


В отношении жителя Алтайского края было возбуждено уголовное дело о краже, расследование которого на данный момент завершено. Ранее мужчина уже был судим, в том числе за кражу, разбой и убийство, сообщают в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.


Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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