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"Жить дешевле": кемеровчанка пожаловалась на дорогое место на кладбище

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Жительница столицы Кузбасса в Интернете рассказала о стоимости места на кладбище, отметив его дороговизну.

В социальных сетях жительница Кемерова обратилась к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с жалобой на дороговизну мест на кладбище.


По ее словам, она занимается организацией похорон своего родственника. Приехав на Кемеровское кладбище №2, руководитель проводил ее на окраину и показал место предполагаемого захоронения размером 3*4 метра. Горожанка подчеркнула, что за него попросили 28 000 рублей и это без учета документов. Помимо этого, она уже оплатила агентству 45 000 рублей.


Женщине из-за нехватки денег пришлось влезть в долги, чтобы обеспечить покойного родственника местом на кладбище.

– Получается жить дешевле чем умереть. Когда закончится этот бандитский беспредел?, – возмутилась подписчица.

В комментариях пользователи предположили, что действия сотрудников кладбища незаконны и посоветовали кемеровчанке обратиться в правоохранительные органы.

Да!
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