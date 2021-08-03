По словам специалистов Областной клинической больницы, они впервые столкнулись с ситуацией когда жировой "фартук" пациентки достиг середины голени и оттягивал вниз переднюю брюшную стенку. Вес женщины при этом составлял 207 килограммов, а толщина жировой клетчатки превышала длину хирургических инструментов.

Для проведения операции на желудке врачам пришлось собрать специальную конструкцию для фиксации "фартука", а также заменить некоторые инструменты. В результате девятичасовая операция прошла успешно.

- Со своей стороны врачи сделали все, чтобы совсем еще молодая женщина почувствовала настоящий вкус жизни, который пахнет не майонезом и котлетами, а прохладой летнего утра или морской свежестью, - говорится в сообщении медучреждения.

В дальнейшем для похудения женщине необходимо следовать рекомендациям специалистов, заключили врачи.