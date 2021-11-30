Жир спровоцировал пожар в кемеровском ресторане

В социальных сетях появилась информация о воспламенении в ресторане "Прованс" в ТЦ "Променад-3". Со слов свидетелей ЧП, все посетители экстренно эвакуированы на улицу. Они отметили, что пожар начался в 10:53 по местному времени

– На месте работают восемь отделений спасателей. По предварительным данным, произошло возгорание жировых отложений, – рассказали корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС.

Из-за инцидента на улице оказались 240 человек: гости ресторана и посетители торгового центра.