Жильцы замусоренного подъезда в Кемерове пожаловались на бездействие УК

О проблеме сообщила кемеровчанка, проживающая в одном из домов на бульваре Строителей. Горожанка заявила, что неоднократно обращалась в управляющую компанию по поводу уборки подъезда, однако не увидела со стороны специалистов никаких действий. Более того, жительница областного центра заявила, что УК обещала установить у дома лавочки и урну для мусора, однако также не выполнила обязательств.

– Уже месяц в нашем подъезде валяется мусор, сегодня вообще картина не из приятных. <...> Я исправно плачу деньги в эту УК "Жилищник", и что я вижу, нет ремонта и постоянный бардак. Нам обещали поставить нормальную урну и лавочки НИЧЕГО не делается! (стиль сохранен – прим. ред.) – пожаловалась кемеровчанка в одном из пабликов "ВКонтакте".

Комментаторы поддержали возмущение горожанки и посоветовали жильцам указанного дома инициировать смену управляющей компании. Пользователи Сети предположили, что новая УК решит проблемы с уборкой.