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Жильцы "заминированной" многоэтажки в Новокузнецке эвакуировались после звонка в спецслужбы

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Накануне ночью в Новокузнецке произошла массовая эвакуация жильцов многоэтажки. Как сообщил источник в экстренных службах региона причиной стала угроза взрыва.

Первые сообщения об эвакуации жителей дома на улице Кутузова, 76, появились в социальных сетях. Очевидцы рассказали, что к месту событий прибыли сотрудники полиции, МЧС, скорая помощь, а также кинологи, которые занимались проверкой здания.


Как рассказал редакции AVOKADO источник в экстренных службах региона, сигнал о якобы минировании дома поступил от одной из жительниц. Ей, в свою очередь, позвонил неизвестный и сообщил, что ей необходимо собирать вещи, так как в доме находится бомба.


Несмотря на угрозы, взрывного устройства в здании не оказалось. Когда спецслужбы закончили проверку, то оцепление с дома было снято, а граждане вернулись в свои квартиры. В настоящее время ведется поиск звонившего.

Да!
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