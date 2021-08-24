Первые сообщения об эвакуации жителей дома на улице Кутузова, 76, появились в социальных сетях. Очевидцы рассказали, что к месту событий прибыли сотрудники полиции, МЧС, скорая помощь, а также кинологи, которые занимались проверкой здания.

Как рассказал редакции AVOKADO источник в экстренных службах региона, сигнал о якобы минировании дома поступил от одной из жительниц. Ей, в свою очередь, позвонил неизвестный и сообщил, что ей необходимо собирать вещи, так как в доме находится бомба.

Несмотря на угрозы, взрывного устройства в здании не оказалось. Когда спецслужбы закончили проверку, то оцепление с дома было снято, а граждане вернулись в свои квартиры. В настоящее время ведется поиск звонившего.