Жильцы загрязненного подъезда в Кемерове пожаловались на УК

Жильцы одного из домов по улице Серебряный бор в Кемерове сообщили, что их подъезд оказался загрязнен, однако УК не привела помещение в надлежащее состояние. На снимках, сделанных горожанами, видно, что на полу подъезда лежат листовки, тряпки и бутылки.

‒ Звонили в управляющую компанию, они отказались принять заявку и разрешить ситуацию, на вопрос "почему никто не убирает" ответ "пишите свои жалобы нам на почту". Подъезд не убирался больше месяца (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовали кемеровчане.



Мнения комментаторов разделились. Некоторые кузбассовцы предложили жильцам самостоятельно навести порядок и не ждать, пока кучи мусора разрастутся еще больше. Другие же пользователи отметили, что ситуацию нельзя оставлять нерешенной, и кемеровчанам следует добиться ответа от УК, так как они платят деньги за их услуги.

Ранее кемеровчане возмутились обилием мусора на улицах.