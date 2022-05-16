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Жильцы загрязненного подъезда в Кемерове пожаловались на УК

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Кемеровчане остались недовольны управляющей компанией из-за заполненного мусором подъезда.

Жильцы одного из домов по улице Серебряный бор в Кемерове сообщили, что их подъезд оказался загрязнен, однако УК не привела помещение в надлежащее состояние. На снимках, сделанных горожанами, видно, что на полу подъезда лежат листовки, тряпки и бутылки.

‒ Звонили в управляющую компанию, они отказались принять заявку и разрешить ситуацию, на вопрос "почему никто не убирает" ответ "пишите свои жалобы нам на почту". Подъезд не убирался больше месяца (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовали кемеровчане.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые кузбассовцы предложили жильцам самостоятельно навести порядок и не ждать, пока кучи мусора разрастутся еще больше. Другие же пользователи отметили, что ситуацию нельзя оставлять нерешенной, и кемеровчанам следует добиться ответа от УК, так как они платят деньги за их услуги.


Ранее кемеровчане возмутились обилием мусора на улицах.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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