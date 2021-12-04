Жильцы загоревшейся многоэтажки в Кемерове покидали здание через окна

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Утром 4 декабря в одном из многоквартирных домов Кемерова произошло возгорание. Десятки людей смогли эвакуироваться самостоятельно, остальным пришлось выбираться через окна.

По данным ГУ МЧС по Кузбассу, сигнал о возгорании в жилом доме по улице Железнякова поступил утром. К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на втором этаже шел дым, а в подъезде наблюдалось задымление. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек, однако в доме еще оставались люди, заблокированные дымом.


В результате с помощью трехколенной лестницы и спецсредств из окон здания, а также по лестничным маршам удалось спасти 25 человек, среди которых было 6 детей.


Источник возгорания находился в комнате одной из квартир. Его удалось оперативно ликвидировать. В результате пожара обгорели мебель и вещи на площади 12 квадратных метров. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Да!
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