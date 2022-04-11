Жильцы многоквартирного дома в Новокузнецке эвакуировались из-за пожара

Инцидент произошел 7 апреля на улице 13 микрорайон в Новокузнецке. В 16:12 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в пятиэтажном доме. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление в третьем подъезде, сообщили корреспонденту AVOKADO в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу.

До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. В результате пожара на втором этаже обгорел матрас и постельные принадлежности на площади в два квадратных метра.

Ликвидировать возгорание удалось в 16:34. К тушению привлекались 16 человек и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.