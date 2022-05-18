+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Жильцы многоквартирного дома в Кузбассе эвакуировались из-за пожара

1
Фото:  

Кузбассовцы сообщили о возгорании в пятиэтажке. Сотрудники экстренных служб прокомментировали ситуацию журналисту AVOKADO.

Сегодня, 18 мая, в социальных сетях появилось сообщение от березовчан, которые заметили дым, вырывающийся из окон квартиры в доме на улице Мира. Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы выяснить подробности произошедшего.


Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 11:24. На место выдвинулись две единицы техники и семь человек. К моменту прибытия первого подразделения из окон жилища на четвертом этаже шел дым. До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались пять жильцов. В результате пожара в квартире обгорели вещи, мебель и стены на площади в девять квадратных метров, рассказали журналисту AVOKADO в региональном МЧС.


Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36408

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined