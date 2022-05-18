Жильцы многоквартирного дома в Кузбассе эвакуировались из-за пожара

Сегодня, 18 мая, в социальных сетях появилось сообщение от березовчан, которые заметили дым, вырывающийся из окон квартиры в доме на улице Мира. Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы выяснить подробности произошедшего.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 11:24. На место выдвинулись две единицы техники и семь человек. К моменту прибытия первого подразделения из окон жилища на четвертом этаже шел дым. До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались пять жильцов. В результате пожара в квартире обгорели вещи, мебель и стены на площади в девять квадратных метров, рассказали журналисту AVOKADO в региональном МЧС.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.