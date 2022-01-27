Жильцы кемеровской многоэтажки экстренно эвакуировались из-за пожара

Возгорание произошло в одном из многоквартирных жилых домов на проспекте Ленина в Кемерове. Борцы с огнем получили тревожный сигнал от жильцов в 20:46, после чего на место выдвинулись 29 пожарных и восемь единиц спецтехники.

До прибытия специалистов самостоятельно эвакуировались 20 человек, однако людям на четвертом этаже потребовалась помощь: при помощи спасательных устройств на свежий воздух борцы с огнем вывели два человека.

– Со второго по пятый этажи обгорели счетчики, общая площадь возгорания – четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших, – сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

Выяснилось, что, причиной происшествия стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.