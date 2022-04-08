Вчера, 7 апреля, вечером в доме на улице Весенней в Междуреченске произошло возгорание проводки и электрощитка на третьем этаже. Из-за возникновения в подъезде сильного задымления, жильцы верхних этажей не смогли выйти самостоятельно.

На место прибыли девять человек и три единицы техники. С помощью спасательных устройств огнеборцы вывели по лестничным маршам с пятого и четвертого этажей пять человек. Кроме того, четырех горожан эвакуировали с помощью автолестницы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.