Жильцы дома в Кузбассе возмутились зловонием и обилием моллюсков в подъезде

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Заполонившие подъезд мошки, комары, слизни стали поводом для жалобы жителей многоквартирного дома на невыносимые условия жизни в соцсетях. Автор публикации подчеркнул, что вместе с насекомыми и моллюсками неудобства доставил запах "тухлятины".

Жители многоквартирного дома в Прокопьевске на улице Союзная, 79 придали огласке ситуацию с подтоплением подъезда. При этом возмущение у владельцев квартир вызвала не только сырость, но и комары, мошки, а также слизняки, облепившие, со слов свидетелей, стены по всему зданию.


Публикация появилась в сообществе Сети, где автор прикрепила фотографии и съемку из помещения подвала, пол в котором полностью залит водой. В тексте подписчица паблика указала, что управляющая компания проблему игнорирует.

На сколько мне известно жительница с 2 подъезда обращалась с заявкой чтоб лето нам просушивали подвал после всей этой сырости заявка была дана 21.04.2021 и 31.05.2021 эмоций не каких жительница звонила 3 раза в жэк (пунктуация авт. прим. ред.), заявила горожанка.

Кроме того, женщина обратила внимание на испарения и запах "тухлятины" в районе лестничной площадки. При этом специалисты из местного ЖЭК предпочли не обращать внимание на зловонный душок, потоп и моллюсков о которых неоднократно рассказывали жильцы, заключила прокопчанка.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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