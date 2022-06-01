Жилой дом загорелся в кузбасском поселке

В Сети появилась информация, что накануне вечером в поселке Шушталеп, что в Калтанском городском округе горел жилой дом. Судя по фотографиям с места ЧП, пламя объяло крышу строения. На месте работали пожарные и медики.

В ГУ МЧС информацию о возгорании подтвердили и уточнили, что речь идет о строении на улице Стахановская. Сигнал поступил в ведомство в 20:42, после чего на тушение были отправлены девять человек и три автоцистерны.

– На момент прибытия горела крыша и веранда дома. В результате обгорела деревянная обрешетка крыши и полностью сгорела веранда. Общая площадь 53 "квадрата", – рассказала собеседница.

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования. Ликвидировать огонь удалось в 21:03.