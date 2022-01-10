Жилой дом загорелся в кузбасском поселке

Утром около 9:23 в понедельник, 10 января, в пгт Яя Яйского муниципального округа на улице Набережная произошло возгорание в частном жилом доме. На тушение выезжали восемь человек и две единицы специальной техники.

– На момент прибытия первого подразделения из под крыши здания шел дым. В результате частично обгорела мебель и стены внутри строения, – сообщили AVOKADO в экстренных службах.

Общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь удалось полностью ликвидировать в 09:24 по местному времени. Никто не пострадал.