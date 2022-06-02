Жилой дом загорелся в Кузбассе из-за нарушения правил безопасности

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В Кемеровской области минувшим вечером огонь охватил жилой дом. В экстренных службах корреспонденту AVOKADO сказали, что причина инцидента – нарушение правил монтажа электрооборудования.

В минувшую среду, 1 июня, в 19:17 специалисты пожарного ведомства получили тревожный сигнал о возникновении огня в жилом доме на улице Тельмана в Топках. На тушение неуемного пламени выехали 10 человек на трех автоцистернах. На момент их прибытия из-под крыши здания валил густой черный дым, сильное задымление наблюдалось и внутри объекта.

В результате обгорел пол и вещи на первом этаже. Общая площадь пожара не превысила 20 квадратных метров уточнили в ГУ МЧС по Кузбассу.

Все работы на месте были завершены к 19:33 по местному времени. Известно, что обошлось без пострадавших. ЧП произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Да!
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