Жилой дом загорелся в Кузбассе из-за нарушения правил безопасности

В минувшую среду, 1 июня, в 19:17 специалисты пожарного ведомства получили тревожный сигнал о возникновении огня в жилом доме на улице Тельмана в Топках. На тушение неуемного пламени выехали 10 человек на трех автоцистернах. На момент их прибытия из-под крыши здания валил густой черный дым, сильное задымление наблюдалось и внутри объекта.

– В результате обгорел пол и вещи на первом этаже. Общая площадь пожара не превысила 20 квадратных метров – уточнили в ГУ МЧС по Кузбассу.

Все работы на месте были завершены к 19:33 по местному времени. Известно, что обошлось без пострадавших. ЧП произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.