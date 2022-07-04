Жилой дом загорелся посреди ночи в кузбасском городе

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В Анжеро-Судженске накануне 3 июля произошел серьезный пожар, в результате которого практически полностью сгорел жилой дом.

Минувшей ночью в 23:29 пожарные получили сигнал о возгорании в жилом доме на улице Магнитная в Анжеро-Судженске. На тушение были отправлены 15 человек на четырех автоцистернах. К моменту их прибытия строение горело открытым пламенем, а из огня выбежал один человек.

– В результате произошло обрушение обрешетки крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи. Общая площадь достигла 80 метров квадратных, – рассказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Ликвидировать пламя удалось в 23:57. Причина воспламенения жилища до сих пор не установлена, а информация о пострадавших уточняется у медиков.

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