Жилой дом загорелся после удара молнии в Кузбассе

В сообществе пользователи Сети рассказали, что в Деревне Осиновка Кемеровской области в деревянный частный дом ударила молния, в результате чего огонь полностью охватил строение. Сообщение о происшествии появилась минувшим вечером в субботу, 17 июня.

Информации о пострадавших не появлялось. Однако в комментариях к публикации зрители заявили, что стихия орудовала и в кузбасской столице. Так, со слов очевидца, электрический заряд попал в строение неподалеку от кемеровского вокзала, но в этом случае местным жителям удалось самостоятельно исправить последствия удара стихии.